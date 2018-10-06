Придуманы очки, которые блокируют рекламные щиты

На одной из краудфандинговых платформ стартовала акция по сбору средств на создание необычных очков. Их особенность в том, что они не только защищают от света, но и способны блокировать большую часть уличных телевизоров и цифровых рекламных щитов.

Кадр из видео IRL Labs

Все дело в специальных линзах, которые используются в очках. Для человека в таких очках это визуально выглядит так, будто бы экраны выключены. Изображение, проецируемое на мониторах, просто игнорируется, а для обладателя очков все выглядит как множество обыкновенных черных прямоугольников.

Пока что очки еще проходят тестирование. Их проводят сами создатели вещи. Они и их друзья в течение уже почти года носят на себе «блокировщики рекламных щитов».

Прошло всего несколько дней с момента запуска акции по сбору средств на создание таких очков. Уже собрано 20 тысяч долларов из требуемых 25.