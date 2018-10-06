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Придуманы очки, которые блокируют рекламные щиты
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Придуманы очки, которые блокируют рекламные щиты 

Рамблер 30 минут назад
На одной из краудфандинговых платформ стартовала акция по сбору средств на создание необычных очков. Их особенность в том, что они не только защищают от света, но и способны блокировать большую часть уличных телевизоров и цифровых рекламных щитов.
Кадр из видео IRL Labs
Все дело в специальных линзах, которые используются в очках. Для человека в таких очках это визуально выглядит так, будто бы экраны выключены. Изображение, проецируемое на мониторах, просто игнорируется, а для обладателя очков все выглядит как множество обыкновенных черных прямоугольников.
Пока что очки еще проходят тестирование. Их проводят сами создатели вещи. Они и их друзья в течение уже почти года носят на себе «блокировщики рекламных щитов».
Прошло всего несколько дней с момента запуска акции по сбору средств на создание таких очков. Уже собрано 20 тысяч долларов из требуемых 25.
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