В Сети избирательному псу собрали игрушки на годы вперед

Пес по имени Джейк оказался, пожалуй, одним из самых преданных фанатов магазинов по обустройству дома IKEA . В одном из них он нашел себе плюшевого зайца, который радовал его годами.

Джейку требовалось постоянно грызть игрушки, поэтому хозяин закупался ими впрок: когда предыдущий заяц становился непригоден, он давал ему на растерзание нового.

За четыре года, по словам хозяина, Джейк сгрыз не меньше 12 штук зайцев.

Когда Евгений Лебедев, хозяин пса, пришел закупать очередную "партию" игрушек, то обнаружил, что больше компания не производит их. Избирательному Джейку не нравились многочисленные замены — ни акул, ни котиков, ни любых других животных он не признавал. Ему нужны были те самые снятые с производства зайца.

Раздосадованный Лебедев написал большой пост на своей странице в Facebook, обратившись к представителям компании. Он посетовал, что пес очень грустит без новых зайцев и спросил, можно ли что-нибудь сделать? Лебедев надеялся выкупить остатки зайцев, которые еще не успели распродать, но опоздал. Представители IKEA ответили, что коллекцию, увы, пополнять не будут, но он может приехать вместе с псом на "смотрины" новых игрушек.

Пользователи Сети оказались более отзывчивыми и организовали поиск и сбор тех самых зайцев. Спустя всего несколько дней, благодаря широкому отклику неравнодушных, Лебедев смог собрать для своего четвероногого друга игрушек с запасом на пять лет вперед.