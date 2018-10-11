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«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола
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«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола 

Рамблер 1 час назад
Порой нам сложно оценить стоимость картины или какой-либо другой вещи. Существует далеко не одна история о том, как люди продавали безделушки за миллионы. Иногда к ним попадали вещи, о ценности которых никто и не догадывался. Новые хозяева продавали их за огромные деньги.
Однажды мужчина убирал в своем доме и нашел каплю клея, которая ему очень напомнила голову Гомера Симпсона из мультсериала "Симпсоны". Забавы ради, он выставил ее на аукционе Ebay. Каково было его удивление, когда люди и вправду стали бороться за право обладать этой каплей клея. Конечная стоимость лота составила 239 тысяч долларов.
Еще один предприимчивый парень решил собрать денег на картофельный салат. На сайте краудфандинговой платформы он попросил пользователей собрать ему 10 долларов. В итоге мужчине перевели около 55 тысяч долларов.
Листок с распечаткой из интернета, где было написано "Все может стать искусством", продали за 90 тысяч долларов.
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