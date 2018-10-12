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Странные вещи, которые запускали космос
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Странные вещи, которые запускали в космос 

Рамблер 1 час назад
Земля вращается вокруг солнца. Рядом с Землей вращаются ее спутник и металлический мусор в виде обломков космических станций. К примеру, обломки орбитальной станции "Тяньгун-1" уже начали падать на нашу планету.
Помимо всего прочего, в космос запускались довольно странные вещи. В 2013 году два канадских подростка отправили в космос лего-человечка вместе с камерой и GPS.
На "Аполлоне-15" были отправлены почтовые марки. Дело в том, что по возвращении на Землю их хотели продать как марки, которые побывали в космосе. NASA не понравилась такая предприимчивость космонавтов. После этого инцидента условия провоза вещей в космос ужесточились.
В время миссии "Аполлон-16" Чарльз Дьюк оставил фото своей семьи на Луне.
Пожалуй, самая космическая реклама была у чипсов Doritos. Компания не растерялась и в 2008 году запустила пачку своих начос в космос. Более того, они направили сигнал со своей рекламой в другую систему, вращающуюся вокруг звезды "Желтый карлик".
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