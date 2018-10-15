Анкету Цоя выставили на аукцион

Анкету, которую культовый музыкант заполнил для вступления в легендарный Ленинградский рок-клуб, выставят на торгах аукционного дома "Литфонд" в Москве. Стартовая цена лота — один миллион рублей.

Документ датируется 8 октября 1985 года. Виктор Цой указал в ней, кроме адресных данных, любимые музыкальные группы ("Аквариум" и "Зоопарк") и инструменты.

Подлинность лота подтвердила Ольга Слободская, бывший секретарь Ленинградского рок-клуба, которая смогла, не глядя, описать внешний вид анкеты и вспомнить детали, вроде слова "кино" в Торги пройдут 27 октября этого года. Кроме того, вместе с анкетой будет выставлена книга "Детектив и политика" с автографом Цоя. Начальная цена книги — 20 тысяч рублей.