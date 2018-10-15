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Анкету Цоя выставили на аукцион
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Анкету Цоя выставили на аукцион 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Асса"
Анкету, которую культовый музыкант заполнил для вступления в легендарный Ленинградский рок-клуб, выставят на торгах аукционного дома "Литфонд" в Москве. Стартовая цена лота — один миллион рублей.
Документ датируется 8 октября 1985 года. Виктор Цой указал в ней, кроме адресных данных, любимые музыкальные группы ("Аквариум" и "Зоопарк") и инструменты.
Подлинность лота подтвердила Ольга Слободская, бывший секретарь Ленинградского рок-клуба, которая смогла, не глядя, описать внешний вид анкеты и вспомнить детали, вроде слова "кино" в  Торги пройдут 27 октября этого года. Кроме того, вместе с анкетой будет выставлена книга "Детектив и политика" с автографом Цоя. Начальная цена книги — 20 тысяч рублей.
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