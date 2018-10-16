Обнаружен неизвестный автопортрет Рембрандта

В Швеции обнаружен неизвестный автопортрет молодого Рембрандта

В Швеции, возможно, обнаружен неизвестный автопортрет молодого Рембрандта. Историк искусства и реставратор Анна Бронсони Кателлани, которая на протяжении пяти лет детально изучала полотно, уверена, что оно принадлежит кисти великого голландца.

"Я совершенно в этом убеждена", — сообщила она радио Sveriges.

История картины точно не известна. В конце XIX века полотно принадлежало шведскому коллекционеру, проживавшему в Париже, потом оказалось в Швеции. Подпись автора отсутствует.

Исследованием полотна Бронсони Кателлани занималась совместно с другими независимыми экспертами. За пять лет они провели множество разных экспертиз, результаты которых указывают на авторство Рембрандта.

"Все, присутствующее на полотне, соответствуют XVII веку, школе Рембрандта и его собственной манере письма. Соответствует также и выбор пигментов, а также специфические моменты, присутствующие в его красках. Нет ничего, что бы отличалось, все полностью совпадает", — говорит искусствовед.

Особенно она выделяет характерный рембрандтовский свет, которого нет в работах учеников живописца, что, по ее словам, исключает возможность авторства кого-то из них.

Профессор истории искусства Утрехтского университета Тийс Вестстейн допускает, что это может быть настоящий Рембрандт, однако при этом считает, что здесь свое слово должны сказать наиболее авторитетные эксперты по Рембрандту. Если они также подтвердят авторство голландского мастера, сомнения будут устранены и цена картины резко возрастет.