Лайнер, который стоит 25 тысяч долларов в час

На борту лайнера, аренда которого обойдется в 25 тысяч долларов в час

Обычный Boeing 787 может принять на борт от 240 до 335 пассажиров. Но только не Boeing 787 с маркировкой VVIP. В нем лишь 30 посадочных мест. Само собой, чартерными рейсами он не летает. Самолет сдается в аренду за 25 тысяч долларов… в час. То есть путешествие из Лондона в Нью-Йорк обойдется примерно в 206 тысяч. Безумие, но только не для тех, кто привык жить в роскоши. Изнутри это воздушное судно легко перепутать с элитным пентхаусом. Говорят, даже самолет президента США меркнет по сравнению с VVIP B787 Dream Jet.

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В распоряжении пассажиров более 700 квадратных метров: конференц-зал, восемь уединенных спален, несколько ванных комнат и обеденный зал. В отделке, естественно, использованы лучшие из доступных материалов. Скажем, уборные сплошь украшены мрамором, на полах ковры ручной работы, столы — из цельного дуба. Иллюминаторы заметно больше обычных, чтобы дорогим гостям было удобнее любоваться видами. А члены экипажа одеты в дизайнерскую форму.

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Дизайнеры разрабатывали убранство самолета с таким расчетом, чтобы «воздействовать на чувства пассажиров». В интерьере практически нет острых углов, в салон подается одорированный воздух, в каждом отсеке установлена отдельная звуковая система.

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Dream Jet способен без дозаправки преодолеть расстояние в 15 тысяч километров или 17 с половиной часов. Клиент может заказать перелет в любую точку мира, а самыми популярными направлениями являются Лондон — Пекин и Гонконг — Лос-Анджелес. Частенько этот самолет можно увидеть и в аэропорту райского острова Бора-Бора. Можете себе представить, что за вечеринки бывают на борту Dream Jet, когда он летит на курорт.