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Почему в СССР были запрещены микроволновые печи
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Почему в СССР были запрещены микроволновые печи 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Сейчас микроволновая печь есть в каждом доме, но так было не всегда. В СССР СВЧ было запрещено использовать в домашних условиях, и вот почему.
С момента изобретения микроволновой печи она очень сильно изменилась. Изначально СВЧ напоминала шкаф, утыканный лампами и вентиляторами. Но с годами прибор уменьшался, а его функционал становился все больше. К тому моменту еду внутри можно было не только разогревать, но и готовить.
Если микроволновая печь такая многофункциональная и удобная для применения в быту, то почему ее запретили в СССР?
Во-первых, микроволны разрушают молекулы воды в еде. Из-за этого наносится большой ущерб молекулам пищи, но зато еда становится теплой за считанные секунды. Если подытожить: микроволны вызывают распад молекул и изменяют структуру продуктов, приготовленных в ней. Именно к такому выводу пришли советские ученые.
Но не только этот факт заставил Советский Союз отказаться от микроволновых печей. Помимо вредного излучения, в военные годы немецкая компания "Radiomissor" изготовляла микроволновые печи. Уже после войны было получено несколько экземпляров этих печей для дальнейшего изучения. Они оказались удобными для использования в быту, но с биологической точки зрения результаты оказались неутешительными.
Было опубликовано международное предупреждение о вредном воздействии СВЧ-излучений. Также были созданы довольно жесткие ограничения использования микроволновых печей.
Но уже в 80-е стали выпускаться отечественные СВЧ, такие, как "Электроника" и "Днепрянка".
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