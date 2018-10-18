Почему в СССР были запрещены микроволновые печи

Сейчас микроволновая печь есть в каждом доме, но так было не всегда. В СССР СВЧ было запрещено использовать в домашних условиях, и вот почему.

С момента изобретения микроволновой печи она очень сильно изменилась. Изначально СВЧ напоминала шкаф, утыканный лампами и вентиляторами. Но с годами прибор уменьшался, а его функционал становился все больше. К тому моменту еду внутри можно было не только разогревать, но и готовить.

Если микроволновая печь такая многофункциональная и удобная для применения в быту, то почему ее запретили в СССР?

Во-первых, микроволны разрушают молекулы воды в еде. Из-за этого наносится большой ущерб молекулам пищи, но зато еда становится теплой за считанные секунды. Если подытожить: микроволны вызывают распад молекул и изменяют структуру продуктов, приготовленных в ней. Именно к такому выводу пришли советские ученые.

Но не только этот факт заставил Советский Союз отказаться от микроволновых печей. Помимо вредного излучения, в военные годы немецкая компания "Radiomissor" изготовляла микроволновые печи. Уже после войны было получено несколько экземпляров этих печей для дальнейшего изучения. Они оказались удобными для использования в быту, но с биологической точки зрения результаты оказались неутешительными.

Было опубликовано международное предупреждение о вредном воздействии СВЧ-излучений. Также были созданы довольно жесткие ограничения использования микроволновых печей.

Но уже в 80-е стали выпускаться отечественные СВЧ, такие, как "Электроника" и "Днепрянка".