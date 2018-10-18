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Японцы создали жвачку с вечным вкусом
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Японцы создали жвачку с вечным вкусом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"
Помните, как в детстве мы с сожалением выбрасывали жевательную резинку и мечтали, чтобы она никогда не теряла свой вкус. Кажется, мечты могут стать явью. Правда, вряд ли вы сможете без проблем купить ее в ближайшем магазине.
Японские ученые представили свою новую разработку — электрическую жевательную резинку, вкус которой никогда не заканчивается.
Необычное изобретение легко на вид перепутать с обычной жвачкой, но оно обладает необычными свойствами. В сладость встроено маленькое устройство, которое во время жевания генерирует электрический ток. Для человека разряд абсолютно безопасен, боли жующий тоже не чувствует, вместо этого появляется ощущение вкуса.
На данный момент японским специалистам удалось добиться возникновения во рту жующего «наножвачку» соленого и горького вкуса. Необходимо отметить, что эти вкусы не пропадают, пока человек работает челюстями и ему на язык попадает электрический ток.
Японские ученые надеются, что в будущем им удастся добавить к имитации горького и соленого вкусов еще и другие.
Использовать необычную жевательную резинку предлагают для технологий виртуальной реальности, которая пока базируется на двух органах чувств: зрении и слухе. Возможно, скоро к ним добавится и вкус.
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