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На дне Черного моря обнаружен древний корабль
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На дне Черного моря обнаружен древний корабль 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Black Sea MAP/EEF Expeditions
В 80 километрах от побережья Болгарии в Черном море обнаружен древний корабль. Предположительно, возраст затонувшего судна оценивается в две с половиной тысячи лет.
Английские специалисты из исследовательской группы обнаружили корабль на дне Черного моря на глубине двух километров. Судно идеально сохранилось. Предположительно, это был греческий корабль торговцев.
Тому, что судно так хорошо сохранилось, способствует тот факт, что на глубине моря крайне мало кислорода. За счет чего детали корабля остались совсем не тронуты временем.
По словам ученых, внешний вид судна полностью идентичен схематичным рисункам того периода. Например, на керамической вазе сирен, которая находится в Британском музее и относится к периоду 480-470 гг. до н.э., нанесены подобные изображения. На изделии нарисован похожий корабль, на котором плывет Одиссей, а у мачт судна вьются сирены.
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