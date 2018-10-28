Для чего использовали виниловые пластинки

Для чего изначально использовали виниловые пластинки

Виниловые пластинки, безусловно, являются одним из символов XX века. И хотя их уже давно заменили сначала кассеты, потом диски, а теперь и цифровые носители, остается достаточно много поклонников винила, которые предпочитают слушать музыку именно на нем. Но даже они вряд ли догадываются, что пластинки изначально предназначались не для записывания на них музыки. А для чего?

Дело в том, что технологии времени, когда были придуманы виниловые пластинки, не позволяли идеально воспроизводить музыку. Плюс ко всему могли содержать лишь около пяти минут записи музыкальных произведений. Согласитесь, маловато для меломана.

А вот для записи и воспроизведения человеческого голоса винил подходил идеально. Поэтому изначально использовать пластинки решили для записи аудиокниг. Такие «звуковые книги» предназначались для слепых.

Первую настоящую технологию записи виниловых пластинок разработал Фрэнк Л. Дайер. В 1932 году Американский фонд слепых лицензировал ее. А Дайер дал разрешение использовать свою разработку безвозмездно.