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Магическое руководство по раздеванию ушло с молотка
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Магическое руководство по раздеванию женщин продали на аукционе 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Рукопись XVII века продана на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов. Необычный мануал, в котором говорится, как с помощью приемов некоего волшебства заставить даму снять одежду и пуститься в разгульный пляс, сообщает Daily Mirror.
Автор также написал пошаговую инструкцию и по решению других животрепещущих вопросов. Например, из рукописи можно узнать, как похудеть, узнать приблизительную дату смерти больного родственника или близкого человека, а также влюбить в себя любого, кто приглянулся.
Предположительно создатель рукописи мог быть одним из магов, пригадлежавших к популярному в том время объединению так называемых «Кудесников из Эссекса». Люди, принадлежавшие к этому сообществу, были очень уважаемы именно за свои магические способности.
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