Магическое руководство по раздеванию ушло с молотка

Магическое руководство по раздеванию женщин продали на аукционе

Magician's manuscript that shows 'how make a woman dance naked' sells for £22khttps://t.co/eYabluBKqz pic.twitter.com/VF4xue2L8l— Daily Mirror (@DailyMirror) 25 октября 2018 г. Рукопись XVII века продана на аукционе за 22 тысячи фунтов стерлингов. Необычный мануал, в котором говорится, как с помощью приемов некоего волшебства заставить даму снять одежду и пуститься в разгульный пляс, сообщает Daily Mirror.

Автор также написал пошаговую инструкцию и по решению других животрепещущих вопросов. Например, из рукописи можно узнать, как похудеть, узнать приблизительную дату смерти больного родственника или близкого человека, а также влюбить в себя любого, кто приглянулся.

Предположительно создатель рукописи мог быть одним из магов, пригадлежавших к популярному в том время объединению так называемых «Кудесников из Эссекса». Люди, принадлежавшие к этому сообществу, были очень уважаемы именно за свои магические способности.