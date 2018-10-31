Гаджеты, которые дают человеку суперспособности

Гаджеты, которые появились в последнее время, изменили жизнь. Они не только дали людям возможность моментально связываться с другими людьми, находить информацию и взаимодействовать с техническими приборами, но и подарили сверхспособности.

1. Американские учёные провели эксперимент, в ходе которого получилось заставить мозги двух крыс, которые находились на разных континентах, работать в одном направлении. Животным вживили в мозг электроды и обучили нажимать на один из двух рычагов, когда загорались лампы. Одна крыса отправилась в Бразилию, другая осталась в США. Одной крысе давали сигнал нажать рычаг, а другая крыса посредством разработанного устройства получала сигнал от напарницы. В 7 случаях из 10 она нажимала тот же рычаг. Учёные уверены, что созданный ими прибор в будущем будет применяться на людях.

2. Японские специалисты готовы прийти на помощь тем, кому в прямом смысле не хватает рук. Они изобрели механические руки. Устройство с пространственными маркерами и датчиками крепится на тело и управляется ногами. Точность работы механических рук довольно высока: с их помощью можно припаивать мелкие элементы на плату.

Сможет ли человек будущего летать с помощью крыльев на мускульной тяге и как будет спасать людей робот-кентавр, узнайте из ролика.