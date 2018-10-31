Найден изумруд стоимостью 2,5 миллиона долларов

В Замбии был найден огромный изумруд стоимостью в 2,5 миллиона долларов. Его нашли шахтер Ричард Капета и геолог Дебабрия Ракшит. Об этом сообщает Daily Mail.

Изумруд весом 5655 карат был найден в замбийской шахте, принадлежащей британской компании Gemfields. Драгоценная находка свела всех с ума. Отмечается, что у изумруда глубокий золотисто-зеленый оттенок и восхитительная чистота.

"У нас высокий спрос на замбийские изумруды, особенно в Европе. Всем нравится качество этих камней", — рассказывает геммолог Елена Басалья.

Драгоценный камень собираются отправить на аукцион на Дальнем Востоке. Предполагается, что новый владелец раздробит изумруд на мелкие кусочки, чтобы использовать его для изготовления новых ювелирных украшений. Стартовая цена лота 2,5 миллиона долларов.

Предыдущий крупный изумруд был найден тоже в Замбии восемь лет назад. Он весил 6225 карат и был куплен индийской ювелирной компанией. За какую сумму он был приобретен — неизвестно.