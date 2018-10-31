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Предметы, назначения которых вы не знали
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Предметы, назначения которых вы не знали 

Рамблер 4 часа назад
Вокруг нас есть множество вещей, которыми мы пользуемся ежедневно и которые нам привычны. Но вы точно удивитесь, узнав о назначении некоторых обыденных вещиц. Скорее всего, вы даже никогда не задумывались об этом, но почему бы не узнать, зачем они действительно нужны.
1. Отверстие между камерой и вспышкой на айфоне. На самом деле это всего лишь микрофон. Он расположен в этом месте, чтобы звук, идущий от снимаемого объекта, записывался точнее.
2. Металлическая пластина на степлере. Когда вы скрепляете бумаги степлером, эта пластина помогает скрепке закрыться. Но если перевернуть пластину, то она будет иметь обратное действие и поможет раскрыть скрепку, освободив документы.
3. Число 57 на банке кетчупа Heinz. Как правило, люди вообще не обращают внимания на это число. Но производитель таким образом отметил место, по которому нужно постучать, чтобы кетчуп выливался активнее.
4. Отверстие на палочке от леденцов. Это отверстие имеет техническое назначение: при создании конфеты часть сахарной массы просачивается в отверстие, в результате леденец лучше закрепляется на палочке.
О чём говорят надписи на баночках с косметикой и что значат символы на контейнерах их пластика, узнайте из ролика.
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