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Почему графитовые карандаши желтого цвета
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Почему графитовые карандаши желтого цвета 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Если взглянуть на желтый карандаш, то вроде бы сразу становится понятно, почему выбран именно этот цвет. Яркий желтый отличается от цвета большинства поверхностей и хорошо заметен везде. Но не все так просто.
Эта история берет начало в 19-м веке, когда графит впервые начали поставлять в Америку из Китая. Производителям очень хотелось каким-то образом обозначить экзотическое происхождение товара. Первой компанией, сделавшей желтый карандаш, стала всем хорошо знакомая чешская Koh-i-Noor Hardtmuth. И желтый цвет был выбран неслучайно.
Дело в том, что в Китае исторически сложилось особое отношение к желтому цвету. Там он символизировал центр мира, стабильность, плодородие, закон и успех. Он ассоциировался с императорской властью и являлся цветом китайских правителей, например, Хуан-ди — Желтого Императора. Во времена династии Цин желтый цвет имел право носить только император. Простых людей, надевших желтые одежды, ждала смерть.
Сегодня желтый цвет в Китае приобрел несколько другое значение: он стал ассоциироваться с пошлостью и материалами порнографического характера (фильмами, картинами, книгами, газетами и журналами).
Однако желтые карандаши стали своеобразным символом и производятся по сей день.
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