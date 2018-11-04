Почему графитовые карандаши желтого цвета

Если взглянуть на желтый карандаш, то вроде бы сразу становится понятно, почему выбран именно этот цвет. Яркий желтый отличается от цвета большинства поверхностей и хорошо заметен везде. Но не все так просто.

Эта история берет начало в 19-м веке, когда графит впервые начали поставлять в Америку из Китая. Производителям очень хотелось каким-то образом обозначить экзотическое происхождение товара. Первой компанией, сделавшей желтый карандаш, стала всем хорошо знакомая чешская Koh-i-Noor Hardtmuth. И желтый цвет был выбран неслучайно.

Дело в том, что в Китае исторически сложилось особое отношение к желтому цвету. Там он символизировал центр мира, стабильность, плодородие, закон и успех. Он ассоциировался с императорской властью и являлся цветом китайских правителей, например, Хуан-ди — Желтого Императора. Во времена династии Цин желтый цвет имел право носить только император. Простых людей, надевших желтые одежды, ждала смерть.

Сегодня желтый цвет в Китае приобрел несколько другое значение: он стал ассоциироваться с пошлостью и материалами порнографического характера (фильмами, картинами, книгами, газетами и журналами).

Однако желтые карандаши стали своеобразным символом и производятся по сей день.