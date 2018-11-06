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Находки археологов, способные переписать историю
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Находки археологов, способные переписать историю 

Рамблер 1 час назад
В 1988 году во время археологических раскопок в Израиле специалисты сделали страшную находку: под древнеримской баней учёные обнаружили останки сотни младенцев. Предположительно детей сбросили в канализацию сразу же после рождения. Чуть позже выяснилось, что мальчиков и девочек в могиле было поровну, а некоторые из детей имели врождённый дефект коленей, обусловленный наличием редкой мутации генов. Сразу появилось несколько версий, почему жители избавились от младенцев, но позднее учёные, тщательно обследовав область раскопок, пришли к выводу, что в древности там был публичный дом. Так одна археологическая находка помогла скорректировать историю. Но были и другие открытия, которые повлияли на принятые версии истории человечества.
Багдадская батарея — артефакт, который удивляет учёных несколько десятилетий. 13-сантиметровую ёмкость, горлышко которой было залито битумом, обнаружили в 1936 году возле Багдада. Из горла сосуда торчал металлический прут, а внутри был цилиндр из цинка с железным стержнем. Археолог Вильгельм Кёниг, который и нашёл багдадскую батарею, предположил, что если заполнить её кислотой, то можно получить электрический ток. Позднее это было доказано. Фактически багдадская батарея — это гальванический элемент возрастом 2 000 лет. Кто и как создал багдадскую батарею, пока остаётся загадкой.
Подземный город в Каппадокии, таинственные свитки Мёртвого моря и человек из Гроболла — чем примечательны эти находки? Смотрите видео и узнайте.
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