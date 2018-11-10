Что означает табличка «Порошок уходи»

Многие из нас при входе в общественные места обращали внимание на странный призыв, который гласит, что порошку надо уйти. Но куда и зачем? И вообще, откуда в здании, где вы находитесь, взяться какому-то порошку.

На самом деле, все дело в противопожарной безопасности. Многие здания сейчас оборудованы порошковой системой пожаротушения. Если начнется пожар, внутри здания не пойдет дождь. Автоматическая система пожаротушения будет распылять порошок, и в этом случае лучше поторопиться выйти из здания по пожарному выходу. Вас оповестят по громкой связи, и загорится загадочная табличка "Порошок уходи".

Такая система довольно удобная, потому что сухой порошок потушит огонь и ничего не намокнет от воды. Также не произойдет коротких замыканий.