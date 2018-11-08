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Как беговыми дорожками наказывали преступников
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Как беговыми дорожками наказывали преступников 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Surrey History Centre
Если вы приверженец здорового образа жизни, то наверняка хотя бы раз занимались на беговой дорожке. А знаете ли вы, что этот тренажер был придуман совершенно для других целей?
Первая беговая дорожка была придумана и создана в 1818 году Уильямом Кьюбитом. Внешне она сильно отличалась от моделей, к которым мы привыкли сегодня. Конструкция напоминала колесо для грызунов. Собственно, и предназначалась она отнюдь не для того, чтобы поддерживать здоровье.
Изобретение Кьюбита было изготовлено по заказу тюрем. «Беговые колеса» изначально являлись, по сути, орудием своеобразной пытки: надзиратели заставляли провинившихся заключенных шагать на них по несколько часов в день.
Позже прототип беговой дорожки стали использовать и на благо. Правда, заключенным от этого лучше не стало: к «тренажерам» придумали присоединить насосы и зерноочистители. Таким образом экономился расход энергии за счет силы заключенных, которых заставляли бесконечно ходить по дорожке, приводя в движение самодельный механизм.
Так и использовали «беговые колеса» во многих британских тюрьмах вплоть до начала XX века, когда в обществе сочли такой способ наказания слишком жестоким для нарушителей закона.
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