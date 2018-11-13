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Недоказанные факты, в которые люди верят
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Недоказанные факты, в которые люди верят 

Рамблер 2 часа назад
Наука способна объяснить многое, но и сегодня есть явления, которым специалисты пока не нашли внятного объяснения. Однако люди продолжают в них верить.
1. Карма. Очень многие люди верит, что все наши поступки будут иметь последствия в будущем. Никаких реальных доказательств существования кармы нет, однако каждый человек время от времени задумывается об этом явлении.
2. Астрология. Сложно поверить, что удалённые на сотни тысяч световых лет объекты могут оказать реальное влияние на характер и поступки человека, но миллионы людей верят в гороскопы. Скорее всего, мы просто подстраиваемся под предсказания астрологов, поэтом и кажется, что гороскопы правдивы.
3. Жизнь после смерти. Пережившие клиническую смерть люди почти всегда рассказывают о тоннеле, в который они попали в момент «умирания». Врачи считают, что чувство, будто человек летит или падает, обусловлено тем, что при остановке дыхания нарушается работа вестибулярного аппарата, отсюда и ощущение падения.
Интуиция и призраки, библейские истории и вампиры, лох-несское чудовище и внеземные цивилизации — существование всего этого наука не подтверждает, но и не опровергает. За каждым человеком остаётся выбор, верить в эти явления или нет.
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