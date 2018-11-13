Дизайнеры создали комбинезон для путешествий

Необычная одежда, созданная норвежско-британскими специалистами, располагает 15 удобными функциями и призвана облегчить жизнь туристам.

Одной из главных особенностей комбинезона является надувной капюшон, который обеспечивает поддержку головы и шеи, гарантирующий человеку удобство во время сна.

Onepiece

Также комбинезон имеет съемные карманы для документов, двойную молнию, с помощью которой можно застегнуть необычную одежду целиком, крепления для беспроводных наушников, а также специальные рукава, которыми можно, при желании, закрыть всю кисть руки.

Onepiece

Не забыли дизайнеры оснастить комбинезон системой вентиляции и маской для сна.

Onepiece

Создатели необычного костюма отмечают, что ставили себе цель сконструировать такую одежду, которая будет обеспечивать максимальный комфорт пассажирам эконом-класса.

Правда, вопрос, сможет ли позволить себе такую чудо-одежду человек среднего достатка, остается открытым: стоимость комбинезона в пересчете на российские деньги составляет почти 20 000 рублей.