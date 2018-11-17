Как появились вкладыши Love is…

Эти картинки собирали, берегли и обменивали. Но задумывался ли кто-нибудь о том, как появилась история любви на вкладышах жвачки?

Эти иллюстрации создала художница по имени Ким Касали. В 19 лет девушка уехала из Новой Зеландии, намереваясь посмотреть мир. Но очень скоро она осела в Лос-Анжелесе, где и встретила своего будущего мужа. Итальянец Роберто Касали был программистом и настоящей любовью Ким. Чтобы выразить свои чувства, девушка рисовала небольшие иллюстрации-истории о девочке и мальчике, влюбленных друг в друга.

Роберто и Ким поженились, но перед тем, как дать свое согласие, художница попросила жениха не умирать раньше нее. Дело в том, что отец Ким умер, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Это событие очень травмировало ее. Роберто пообещал, что постарается выполнить ее требование.

В 1970-х годах Ким начала выпускать для Los Angeles Times серию комиксов по мотивам своих зарисовок. Неожиданно, ее рисунки стали пользоваться бешеной популярностью. К концу 70-х они уже выпускались в 50 странах мира, принося Ким ощутимый доход.

У Роберто и Ким вскоре появились два сына — Стефано и Дарио. А в 1975-м году Роберто диагностировали рак яичек. Пара пыталась зачать третьего ребенка, но безуспешно. Уже через год Роберто умер, не сдержав своего обещания.

Имя Ким после этого прогремело еще раз, когда она родила третьего ребенка Роберто, но уже после его смерти. Это событие обсуждала пресса, даже Ватикан выразил свою позицию.

Ким же передала права на свои рисунки карикатуристу Биллу Аспри, ушла в тень, несколько раз меняла место жительства и больше никогда не рисовала истории о любви милых и забавных мальчика и девочки.

В 56 художница скоропостижно скончалась от рака кости.