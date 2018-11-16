Какая винтовка была лучшей на Второй мировой войне

Какая винтовка была самой лучшей на Второй мировой войне

Идеальное ружье — трехлинейка или Маузер?

В начале Второй мировой войны все ее страны-участницы обладали схожими основными армейскими винтовками. У Советского Союза это был карабин Мосина 1891/30, легендарная трехлинейка, у нацистов — Mauser 98. Эти две винтовки были разработаны еще в XIX веке, прошли испытание фронтами Первой мировой войны. Они были надежными, недорогими и мощными.

Мосинка имела бóльшую дальность и убойную силу, однако и весила больше, порой была громоздкой, особенно ранние модификации с неотъемным штыком, которые были длиннее двух метров. А Маузер имел куда более удобный для стрелка дизайн, и это касается как габаритов, так и более приятного спускового крючка и затвора.

Оба ружья были просты в изготовлении и неприхотливы в уходе, но в трехлинейке это свойство было доведено почти до идеала: в военное время на заводах ее могли собирать и женщины, и дети. Выбрать лучшее из этих двух ружей невозможно: каждая из этих винтовок идеально соответствовала национальному духу народа, который ей воевал. Простая, неприхотливая и мощная трехлинейка и выверенный, аккуратный и надежный Маузер.

Армии других стран воевали с похожими, но не такими совершенными магазинными винтовками с ручной перезарядкой. Исключением были США, в армии которых автоматический карабин Гаранд стоял на вооружении с 1936 года. Но война раскрыла все недостатки арсенала воюющих стран, побудила к перевооружению. В итоге на конец войны солдаты армий стран-участниц были вооружены десятками различных автоматических и неавтоматических винтовок и карабинов.

Любимица снайперов и желанный трофей — СВТ-40

В Советском Союзе разработки скорострельной винтовки для велись со второй половины 1930х годов, вместе с разработками пистолетов-пулеметов. Токарев создал проект своей автоматической винтовки, и в 1938 году победил на армейском конкурсе. Его проект военная комиссия предпочла автоматической винтовке, созданной другим великим оружейником Советского Союза — Симоновым.

В 1939 году винтовка СВТ-38 была принята на вооружение в РККА. Новое оружие было испытано во время финской войны. Опыт показал, что ружье удачное, но требует доработки. Интересно, что с большой любовью к трофейным СВТ относились финны. 13 апреля 1940 года СВТ-40 в конечном варианте была принята на вооружение. Советское руководство было настроено полностью заменить новыми винтовками устаревшие трехлинейки.

Перевооружение начали с западных приграничных частей РККА, которые первыми встретили нацистов. Порой это давало превосходство: сочетание мощности полноценной винтовки и повышенной скорострельности позволяло советским солдатам сдерживать нацистов на расстоянии, на котором бесполезны их пистолеты-пулеметы. Из всех самозарядных винтовок Второй мировой войны у СВТ самая высокая кучность и меткость. В первые дни войны немцы отмечали, что их армия превосходит советскую во всем, кроме винтовок. Кстати, всю войну немцы, как и финны, любили трофейные СВТ. В 1943 году нацисты даже попытались скопировать эту винтовку и разработали Штурмгевер-43, который, впрочем, по своим характеристикам был куда хуже СВТ.

Но отличное ружье не смогло помочь советской армии сдержать немецкий блицкриг. Когда всем стало понятно, что эта война будет длиться долго и потребует мобилизации всех ресурсов, советское командование решило прекратить выпуск СВТ и переделать заводские линии на мосинки. СВТ были достаточно дорогими, их выпуск стоил почти в два раза больше, чем выпуск мосинки. Еще СВТ требовал более бережного ухода, к которому советский солдат был не готов. Винтовки часто пропадали в войсках просто потому, что никто не мог научить бойцов обращению с этим ружьем. Нельзя сказать, что СВТ прихотлива, но перевооружение во время войны всегда будет сталкиваться с такими издержками. Поэтому Советы пожертвовали лучшей на фронтах Второй мировой кучностью и скорострельностью ради надежности и простоты. Впрочем, полтора миллиона СВТ были выпущены во время войны. Их любили многие советские снайперы: хотя СВТ не так точна, как трехлинейка, но почти так же дальнобойна и позволяет совершить несколько выстрелов не отрываясь от прицела. Легендарная снайперша Людмила Павличенко , убившая более 300 нацистов, воевала именно с СВТ.

Универсальная винтовка нацистского спецназа — FG-42

У немцев не вышло удачно скопировать СВТ, однако им удалось создать свой оригинальный продукт. В 1941 году, после провальной высадки на Крит, где почти половину немецких десантников англичане расстреляли еще в воздухе, Третий Рейх начал разработку универсальной винтовки для десанта. Она должна была быть дальнобойной, скорострельной как ручной пулемет, и, главное, легкой, чтобы парашютист мог прыгать с ней в руках — до FG-42 оружие немецкого десанта сбрасывалось в зону операции в ящиках, а сами бойцы прыгали с пистолетами. Управление вооружений Вермахта отказалось от проекта, и тогда лично Геринг объявил конкурс на создание такой винтовки. В итоге чудо случилось, и конструктор Луис Штанге предоставил главе Люфтваффе свой проект, полностью отвечающий требованиям. Новое оружие имело магазин на 20 патронов, могло вести стрельбу очередями, весило всего4 килограмма и могло использоваться как гранатомет и как снайперская винтовка. Ее прицельная дальность — 500 м, была меньше, чем у Маузера, но все равно была впечатляющей и полностью удовлетворяла нуждам парашютистов. Модификация этой винтовки с оптическим прицелом очень ценилась нацистскими снайперами — ни одно оружие того времени не позволяло вести такого меткого огня очередями. Но проект появился в самый разгар войны, когда все заводы Рейха выпускали простое и надежное оружие для фронта, для FG-42 просто не нашли мощностей. Поэтому было изготовлено всего около 6 тысяч образцов. Тем не менее, и они вошли в историю. Так, например, FG-42 был вооружен отряд нацистского спецназа во главе с легендарным Отто Скорцени во время операции «Дуб» по спасению Муссолини. А еще этими винтовками была вооружена личная охрана Гитлера.