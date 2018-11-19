«Золотой глобус» Мэрилин Монро продали на аукционе за рекордную сумму

Статуэтка ушла с молотка за 250 тысяч долларов. Цена лота стала рекордной для этой награды.

"Золотой глобус", о котором идет речь, Мэрилин Монро вручили в 1961 году как наиболее любимой зрителям актрисе.

Аукцион проходил в Лос-Анджелесе. Кроме "Золотого глобуса", на торгах был продан автомобиль Мэрилин — Ford Thunderbird 1956 года выпуска за 490 тысяч долларов. Считается, что машину Монро получила в подарок на Рождество от делового партнера и фотографа Милтона Грина. Ford реставрировали, но в нем до сих пор сохранились оригинальные запчасти.

Одним из популярных лотов на торгах стала черная блузка из сатина, в которой знаменитая актриса выступала на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса.