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Lego разработала конструктор для взрослых
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Lego разработала конструктор для взрослых 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Компания представила новые механические модели из серии Forma.
Ясно, что и раньше взрослые играли в Lego, однако именно эту серию будет действительно непросто собрать. В ней представлены модели рыб с деталями сложного строения, движущимися частями и другими декоративными элементами. После сборки модели будут шевелиться, имитирую движения рыб.
Lego
Наборы состоят из 294 частей, в них также есть специальная подставка для готовой модели, чтобы поставить ее на стол или полку. Кроме готовых декоративных элементов, в серии Forma будут и самодельные части. По мнению создателей, это позволит игрокам развивать креативность.
Lego
Пока что конструктор находится на стадии прототипа: финальная серия еще не запущена в производство. Однако Lego Group уже принимает предзаказы. На производство новой серии компания собирает деньги при помощи краудфандинга.
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