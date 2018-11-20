Lego разработала конструктор для взрослых

Компания представила новые механические модели из серии Forma.

Ясно, что и раньше взрослые играли в Lego, однако именно эту серию будет действительно непросто собрать. В ней представлены модели рыб с деталями сложного строения, движущимися частями и другими декоративными элементами. После сборки модели будут шевелиться, имитирую движения рыб.

Lego

Наборы состоят из 294 частей, в них также есть специальная подставка для готовой модели, чтобы поставить ее на стол или полку. Кроме готовых декоративных элементов, в серии Forma будут и самодельные части. По мнению создателей, это позволит игрокам развивать креативность.

Lego

Пока что конструктор находится на стадии прототипа: финальная серия еще не запущена в производство. Однако Lego Group уже принимает предзаказы. На производство новой серии компания собирает деньги при помощи краудфандинга.