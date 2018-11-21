Из каких кубков пили правители на Руси

Пить по-царски, значит пить из кубка. Напиток в этом случае уходит на второй план. Главное — сосуд. Главное — форма и материал.

Русские цари ревностно относились к сосудам для пития: абы из чего пить не стали. Это был не просто каприз. В средние века русской истории монархи знали, что порой форма важнее содержания. Тогда люди верили, что правильно созданный сосуд способен преобразить любой напиток и даже нейтрализовать яд. Мастера по кубкам ценились на вес золота. Секрета мастерства хранились строго и передавались из поколения в поколение.

Кириллица

Ковш царя Михаила Романов

Кириллица

Кубок «Рог изобилия». Дар короля Швеции царю Алексею Михайловичу

Кириллица

Кубок-«дыня». Дарь царю Михаилу Романову от короля Дании

Кириллица

Кириллица

Хрустальный кубок Лжедмитрия I Считалось, что правильно изготовленный сосуд способен преобразовать напиток в целительное средство. В царском кубке не было ни одного случайного, «бесполезного», украшения. Золото преображало вкус напитка, серебро очищало от скверны. Яшма заряжала мужской силой. Сапфир в сочетании с изумрудом призваны были нейтрализовать яд.

Большое значение предавалось форме, образу, сосуда. Так, государь Иван III пил из кубка в виде петуха. В русском древнем символизме этой птице приписывались храбрость, плодовитость и способность отгонять демонов. А самое главное, считалось, что человек, пьющий из «петушиного» сосуда, никогда не пьянеет…