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В Помпеях нашли эротическую фреску 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Cesare Abbate/pompeiisites.org
В Помпеях, руины которого находятся недалеко от Неаполя, археологи обнаружили хорошо сохранившуюся эротическую фреску. На ней изображена царица Спарты Леда и бог Зевс, спустившийся на землю в виде лебедя. Специалисты сообщают, что изображение хорошо сохранилось: цвета остались яркими, детали — четкими. Предположительно, фреска украшала спальню одного из богатых домов в центре города.
Эротический сюжет соблазнения Леды часто рисовали в Помпеях, Стабиях и Геркуланоме, разрушенных извержением Везувия. Согласно мифу о Леде и лебеде, Зевс, пораженный красотой спартанской царицы, предстал перед ней в образе лебедя на реке Еврот и овладел ею.
Ранее в этом же месте было расчищено древнее изображение бога Приапа.
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