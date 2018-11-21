В Помпеях нашли эротическую фреску

В Помпеях, руины которого находятся недалеко от Неаполя, археологи обнаружили хорошо сохранившуюся эротическую фреску. На ней изображена царица Спарты Леда и бог Зевс, спустившийся на землю в виде лебедя. Специалисты сообщают, что изображение хорошо сохранилось: цвета остались яркими, детали — четкими. Предположительно, фреска украшала спальню одного из богатых домов в центре города.

Эротический сюжет соблазнения Леды часто рисовали в Помпеях, Стабиях и Геркуланоме, разрушенных извержением Везувия. Согласно мифу о Леде и лебеде, Зевс, пораженный красотой спартанской царицы, предстал перед ней в образе лебедя на реке Еврот и овладел ею.

Ранее в этом же месте было расчищено древнее изображение бога Приапа.