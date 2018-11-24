В Британии похитили драгоценную историческую реликвию

Из исторического поместья Уэльбек в Ноттингемшире (Великобритания) украли бриллиантовую тиару Cartier, так называемую «Портлендскую тиару», имеющую статус «национального достояния». Об этом сообщает Mirror.

«Портлендская тиара — одна из самых впечатляющих исторических тиар, составляющих национальное достояние Великобритании, — сказал куратор ювелирной коллекции лондонского музея Виктории и Альберта Ричард Эджкумбе. — Созданное Луи Франсуа Картье в 1902 году, это произведение искусства, для которого были использованы фамильные бриллианты герцогов Портлендских, считалось украшением высочайшего уровня, выдающимся образцом ювелирного дизайна».

Центральный камень тиары — крупный бриллиант огранки «кушон», так называемый «Портлендский бриллиант», обрамленный по сторонам двумя камнями меньшего размера огранки «груша». Шестой герцог Портлендский заказал драгоценность Луи Франсуа Картье для своей жены Уинифред, которая надела тиару на церемонию коронации короля Эдуарда VII.

Кроме тиары, была похищена брошь с бриллиантами, ранее украшавшими верх тиары (ее дизайн изменили в 1920-е годы).

Взломщики, приехавшие в поместье на серебристой Audi S5, выкрали обе реликвии из музейной витрины и заменили на подделки. Несмотря на сработавшую сигнализацию, задержать их на месте не удалось. Через некоторое время был обнаружен пустой сгоревший автомобиль злоумышленников. Британская полиция ведет расследование ограбления.