Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Британии похитили драгоценную историческую реликвию 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: flikr
Из исторического поместья Уэльбек в Ноттингемшире (Великобритания) украли бриллиантовую тиару Cartier, так называемую «Портлендскую тиару», имеющую статус «национального достояния». Об этом сообщает Mirror.
«Портлендская тиара — одна из самых впечатляющих исторических тиар, составляющих национальное достояние Великобритании, — сказал куратор ювелирной коллекции лондонского музея Виктории и Альберта Ричард Эджкумбе. — Созданное Луи Франсуа Картье в 1902 году, это произведение искусства, для которого были использованы фамильные бриллианты герцогов Портлендских, считалось украшением высочайшего уровня, выдающимся образцом ювелирного дизайна».
Центральный камень тиары — крупный бриллиант огранки «кушон», так называемый «Портлендский бриллиант», обрамленный по сторонам двумя камнями меньшего размера огранки «груша». Шестой герцог Портлендский заказал драгоценность Луи Франсуа Картье для своей жены Уинифред, которая надела тиару на церемонию коронации короля Эдуарда VII.
Кроме тиары, была похищена брошь с бриллиантами, ранее украшавшими верх тиары (ее дизайн изменили в 1920-е годы).
Взломщики, приехавшие в поместье на серебристой Audi S5, выкрали обе реликвии из музейной витрины и заменили на подделки. Несмотря на сработавшую сигнализацию, задержать их на месте не удалось. Через некоторое время был обнаружен пустой сгоревший автомобиль злоумышленников. Британская полиция ведет расследование ограбления.
Последние новости
РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым
Комментарии32
Вещи , В мире , Европа , Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шоу продолжается: мир вспоминает Фредди Меркьюри34
На игральной карте нашли оптическую иллюзию32
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть12
Самая дорогая жидкость в мире7
В заброшенном карьере открыли пятизвездочный отель
Видео
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
14:28
Богачи, которые выглядят бедняками
Люди
10:52
Самые известные теории заговоров
Истории
03:54
Почему для Достоевского все время грели самовар
Люди
11:02
Секретные проекты, над которыми работали при Сталине
Истории
10:09
Причудливые дома миллионеров
Места
06:57
Самое темное место Вселенной
Безумный мир
12:57
Самые охраняемые в мире люди
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение