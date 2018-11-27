Рисунок китайского художника продан за $3,5 млн

В Гонконге был продан рисунок средневекового китайского художника Су Ши (1037-1101). На свитке изображен большой камень нестандартной формы, голое изогнутое дерево и ростки травы. Предположительно картина была создана почти 1000 лет назад.

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Эксперты аукционного дома Christie’s отметили, что эта картина одно из самых значимых китайских произведений искусства, которое когда-либо было выставлено на продажу. Они назвали ее "Камень и дерево". Также на свитке стоит 41 печать коллекционеров, владевших этим произведением искусства. В 1937 "Камень и дерево" приобрели члены японской семьи. Они были последними владельцами картины.

Изначально лот оценивался в 400 миллионов гонконгских долларов (3,5 миллиарда рублей). Но картина была продана за 463 миллиона гонконгских долларов.

Су Ши был не только художником, но и поэтом во времена династии Сун. Он очень значимый деятель в китайской культуре. До наших дней дошли только две его работы.