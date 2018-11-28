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Справочник с тайными телефонами Кремля продадут на аукционе 

Рамблер 16 минут назад
Фото: wikipedia.org
Телефонный справочник 1950 года, в котором представлены тайные короткие номера кабинетов, приемных и дач Иосифа Сталина, Лаврентия Берии, Анастаса Микояна, Климента Ворошилова, Никиты Хрущева и других первых лиц страны Советов, аукционный дом "Литфонд" выставит на торги 29 ноября.
Первоначальная стоимость справочника в издательском переплете с золотым тиснением и надписью "АТС" на обложке составит 30-32 тысячи рублей.
В народе внутреннюю телефонную сеть Кремля, созданную по указанию Владимира Ленина, называли "вертушкой". В отличие от абонентов обычной телефонной сети, которых в ранние советские годы соединяли друг с другом через оператора, кремлевским чиновникам было достаточно несколько раз повернуть диск (или "вертушку") на аппарате.
Лаврентий Берия , Климент Ворошилов , Анастас Микоян , Администрация Президента РФ , Вещи
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