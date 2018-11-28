Справочник с тайными телефонами Кремля продадут на аукционе

Анастаса Микояна, Телефонный справочник 1950 года, в котором представлены тайные короткие номера кабинетов, приемных и дач Иосифа Сталина, Лаврентия Берии Климента Ворошилова , Никиты Хрущева и других первых лиц страны Советов, аукционный дом "Литфонд" выставит на торги 29 ноября.

Первоначальная стоимость справочника в издательском переплете с золотым тиснением и надписью "АТС" на обложке составит 30-32 тысячи рублей.