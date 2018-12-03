Как оружие превратилось в игру: история йо-йо

Эта игрушка считается одной из самых старых в мире и о ее происхождении не утихают споры до сих пор.

Первое упоминание о йо-йо встречается в Древней Греции: археологами была обнаружена ваза, возраст которой около 2500 лет, на которой изображен человек с йо-йо. Однако, есть мнение, что очень похожая по конструкции игрушка была в ходу еще в Древнем Китае, правда, называлась она иначе — «диаболо».

Некоторые историки считают, что родиной йо-йо являются Филиппины, а игрушка была вовсе не игрушкой, а оружием. Филиппинский предок йо-йо был сделан из камней, связанных между собой длинной веревкой, и использовался охотниками для ловли диких зверей. Охотники прятались на деревьях, ожидая, пока жертва окажется прямо под ними, а затем точным ударом «игрушки» оглушали ее.

В 1866 году игра получила свое новое воплощение благодаря изобретателям Чарльзу Геттранку и Джеймсу Гейвену. Они перераспределили вес диска таким образом, чтобы конструкция могла вращаться гораздо дольше, чем раньше. Запатентовали свое изобретение они под названием «банделор».

В привычном для нас виде йо-йо появилась в 1928 году. Ее новым «изобретателем» стал Педро Флоренс, который нашел на Филиппинах прототип игрушки и открыл первую фабрику по ее производству в Санта-Барбаре.

В 90-х годах XX века в конструкцию игрушки внесли значительные изменения. Йо-йо оснастили подшипником, тормозными дисками, а также при производстве стали использовать новые материалы.