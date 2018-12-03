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Личные вещи Хью Хефнера проданы на аукционе 

Рамблер 13 часов назад
Фото: globallook
Личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера были проданы в эту субботу в Лос-Анджелесе в аукционном доме Julien's Auction.
Аукцион проходил с 30 ноября по 1 декабря. С молотка ушел первый выпуск журнала Playboy, конечная стоимость которого составила 31 тысячу долларов, и печатная машинка основателя. Также был продан личный номер журнала Хефнера с Мерлин Монро на обложке и несколько смокингов. Его лимузин марки Lincoln 1998 года был выкуплен за 44,8 тысячи долларов. Конечная цена звезды на Аллее славы составила 57,6 тысяч долларов. На аукционе можно было приобрести вещи из гостиной Хефнера. Кожаный классический диван из дома Хью был продан за 34,3 тысячи долларов. DVD диски тоже пользовались спросом. Они были выкуплены за 12,5 тысяч долларов.
Аукционный дом Julien's Auction сообщил, что все доходы с продаж личных вещей Хью Хефнера пойдут на благотворительность в фонд его имени.
Хью Хефнер , Вещи
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