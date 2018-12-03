Ученые изобрели расческу со свойствами кошачьего языка

Эта щетка требует меньших усилий для использования и проще очищается.

Исследователи предполагают, что с ее помощью можно будет равномерно распределять по шерсти животного чистящие средства или необходимые медикаменты. И кроме того, такие щетки можно будет применять для сортировки и чистки шерсти или гибких нитей.

Биологи из Технологического института Джорджии изучили образцы тканей языка домашней кошки, рыси, пумы, снежного барса, льва и тигра. У всех этих животных они обнаружили так называемые cavo papillae — твердые бугорки, обращенные назад, которые помогают в процессе отделения мяса от костей. Кроме того, между этими бугорками образованы полукруглые углубления, которые удерживают слюну и помогают кошкам эффективнее очищать шерсть от грязи, "промывая" ее на максимальную глубину.

Авторы исследования утверждают, что подобная конструкция подходит для различных бытовых целей. В связи с этим они создали на 3D-принтере модель щетки для груминга из гибкого силикона. После испытаний выяснилось, что она создает меньше сопротивления при прохождении через волосы, чем обычные щетки, и позволяет их тщательнее очищать.