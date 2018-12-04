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Самые странные вещи в багаже авиапассажиров 

РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники аэропортов рассказали о самых странных предметах, которые они находили в чемоданах пассажиров при досмотре, сообщает The Sun.
Работники службы безопасности, осматривая подозрительный багаж, иногда находят там весьма странные вещи. Опасности они не представляют, но эмоции вызывают смешанные. Так, один работник обнаружил в чемодане пассажира несколько початков кукурузы и палку замороженной колбасы. Видимо, пассажир собирался на пикник. А другой сотрудник рассказал, что однажды во время обыска наткнулся на живого паука. Когда существо выползло из сумки, мужчина закричал от испуга.
Также во время досмотра багажа работники аэропорта часто находят различные секс-игрушки. А однажды они обнаружили в чемодане урну с прахом и человеческим черепом. У пассажира были все необходимые документы для транспортировки черепа, но это все равно выглядело странно. Еще при досмотре служащие как-то обнаружили в чемодане садового гнома.
Однажды женщина пыталась пройти через сканнер с целой запеченной курицей в переднем кармане толстовки, выдавая себя за беременную, вспоминают работники аэропорта. Когда ее остановили сотрудники воздушной гавани, она попыталась съесть ее. Это странное решение, видимо она не знала, что курицу можно было просто сдать в багаж.
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