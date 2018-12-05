Вещи, предназначения которых многие не знают

Ежедневно на наши глаза попадает масса самых привычных вещей, начиная зубной щёткой и заканчивая шариковой ручкой. Но далеко не все знаю, что у привычных вещиц есть секретные функции.

1. Пластиковая прокладка под крышкой бутылки. Открывая бутылку с водой, вы наверняка обращали внимание, что в пробке имеется мягкий пластиковый вкладыш. Благодаря ему жидкость не вытекает из бутылки. Но есть у него и иное предназначение: вкладыш герметизирует бутылку, что особенно важно в случае газированных напитков.

2. Отверстие в линейке. Круглая дурочка на конце линейки озадачивает школьников, но помогает строителям и конструкторам: отверстие нужно для того, чтобы линейку удобно было вешать на забитый в стену гвоздь.

3. Остриё на крышке тюбика с зубной пастой. Похожие выступы есть и на тюбиках с кремами и клеем. Это не декор, а удобный инструмент: с помощью этого острия вы легко пробьёте защитное покрытие на устье тюбика, не пачкая руки.

Зачем на клавиатуре есть выступы на клавишах «А» и «О»? Почему в ложке для макарон есть отверстие? Что означает стрелка на счётчике топлива в автомобиле? Ролик раскрывает секреты.