Почему российский паспорт красного цвета 

Цвет обложки главного документа гражданина любой страны — не случаен. А в мире всего четыре основных цвета паспортов, и вот что каждый из них означает.
Красный
Этот цвет считается одним из самых распространенных. Паспорта с обложкой такого окраса выдают гражданам страны с коммунистическим прошлым или настоящим. Среди таких стран Сербия, Китай, Польша, Хорватия, Россия и другие.
Также бордовый цвет документа используют в странах-членах Евросоюза, а также государства, заинтересованные во вступлении в ЕС. Например, Турция, Македония и Албания.
Зеленый
Зеленый цвет паспорта обладают граждане мусульманских стран. Именно этот цвет считается символом природы и жизни в Исламе.
Черный
Самый редкий цвет. Документом с черной обложкой обладают граждане Демократической республики Конго, Анголы, Бурунди, Замбии, Чада, Ботсваны и других стран. Среди них и Новая Зеландия, в которой черный считается официальным цветом государства.
Синий
Этот цвет обложки присущ странам "нового света". Некоторым государствам Южной и Северной Америки, Океании и Австралии.