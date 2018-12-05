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Почему российский паспорт красного цвета 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент"
Цвет обложки главного документа гражданина любой страны — не случаен. А в мире всего четыре основных цвета паспортов, и вот что каждый из них означает.

Красный

Этот цвет считается одним из самых распространенных. Паспорта с обложкой такого окраса выдают гражданам страны с коммунистическим прошлым или настоящим. Среди таких стран Сербия, Китай, Польша, Хорватия, Россия и другие.
Также бордовый цвет документа используют в странах-членах Евросоюза, а также государства, заинтересованные во вступлении в ЕС. Например, Турция, Македония и Албания.

Зеленый

Зеленый цвет паспорта обладают граждане мусульманских стран. Именно этот цвет считается символом природы и жизни в Исламе.

Черный

Самый редкий цвет. Документом с черной обложкой обладают граждане Демократической республики Конго, Анголы, Бурунди, Замбии, Чада, Ботсваны и других стран. Среди них и Новая Зеландия, в которой черный считается официальным цветом государства.

Синий

Этот цвет обложки присущ странам "нового света". Некоторым государствам Южной и Северной Америки, Океании и Австралии.
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