Онлайн-покупки: ожидание и реальность

Покупать в интернет-магазинах легко и приятно. Особенно, когда цены снижаются до экстремально низкого уровня и кажется, что это последний шанс получить желаемое. Но давно ставший привычным онлайн-шопинг может обернуться неприятным сюрпризом. Ведь, распаковывая очередную посылку, никогда не знаешь, что на самом деле окажется внутри.

Заказывая любой товар на азиатских интернет-площадках, внимательно изучите информацию о товаре, обратите внимание на единицы измерения, указанные в размерной сетке, и обязательно изучите отзывы людей, которые уже получили свои посылки. Отсутствие отзывов должно вас насторожить. Мы собрали самые "удачные" покупки, которые, вероятно, насмешили всех, кроме незадачливых покупателей. Смотрите и не повторяйте их ошибок.

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Совпадает все, кроме размера рисунка.

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Насколько миниатюрным может быть мини-бассейн.

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Левые кроссовки выглядят так.

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Если только младенцам подойдет, но им такое нельзя.

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Пес мечтал о собственном "диване".

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А котику прислали когтеточку.

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Чуть-чуть ошиблись с размером.

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Здесь не совпало все.

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Как будто бы елка уже дождалась весны.

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Зато никто не скажет, что на вас лица нет.

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Мишка-мотиватор для худеющих.

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Когда брал ковер, но забыл посмотреть размер.