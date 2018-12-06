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Онлайн-покупки: ожидание и реальность 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
Покупать в интернет-магазинах легко и приятно. Особенно, когда цены снижаются до экстремально низкого уровня и кажется, что это последний шанс получить желаемое. Но давно ставший привычным онлайн-шопинг может обернуться неприятным сюрпризом. Ведь, распаковывая очередную посылку, никогда не знаешь, что на самом деле окажется внутри.
Заказывая любой товар на азиатских интернет-площадках, внимательно изучите информацию о товаре, обратите внимание на единицы измерения, указанные в размерной сетке, и обязательно изучите отзывы людей, которые уже получили свои посылки. Отсутствие отзывов должно вас насторожить. Мы собрали самые "удачные" покупки, которые, вероятно, насмешили всех, кроме незадачливых покупателей. Смотрите и не повторяйте их ошибок.
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