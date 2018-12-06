Онлайн-покупки: ожидание и реальность 

Покупать в интернет-магазинах легко и приятно. Особенно, когда цены снижаются до экстремально низкого уровня и кажется, что это последний шанс получить желаемое. Но давно ставший привычным онлайн-шопинг может обернуться неприятным сюрпризом. Ведь, распаковывая очередную посылку, никогда не знаешь, что на самом деле окажется внутри.
Заказывая любой товар на азиатских интернет-площадках, внимательно изучите информацию о товаре, обратите внимание на единицы измерения, указанные в размерной сетке, и обязательно изучите отзывы людей, которые уже получили свои посылки. Отсутствие отзывов должно вас насторожить. Мы собрали самые "удачные" покупки, которые, вероятно, насмешили всех, кроме незадачливых покупателей. Смотрите и не повторяйте их ошибок.
Соцсети
Совпадает все, кроме размера рисунка.
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Насколько миниатюрным может быть мини-бассейн.
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Левые кроссовки выглядят так.
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Если только младенцам подойдет, но им такое нельзя.
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Пес мечтал о собственном "диване".
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А котику прислали когтеточку.
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Чуть-чуть ошиблись с размером.
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Здесь не совпало все.
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Как будто бы елка уже дождалась весны.
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Зато никто не скажет, что на вас лица нет.
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Мишка-мотиватор для худеющих.
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Когда брал ковер, но забыл посмотреть размер.