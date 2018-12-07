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Представлена самая дорогая новогодняя елка Европы 

Рамблер 1 час назад
Фото: @proaurum
Ежегодно миллионы людей, наряжая елки к Новому году и Рождеству, стараются сделать главный атрибут праздника как можно более красивым. На украшения некоторые тратят порой неприлично большие суммы, но перещеголять одну из немецких компаний, представивших свою версию новогоднего дерева, вряд ли кому-то удастся.
Елка компании «Pro Aurum», напоминающая высокую пирамиду, оценивается почти в 3 миллиона долларов. И дело не в том, что дерево относится к какому-то редкому виду. Просто создатели решили сделать стилизованную елку из золотых монет.
@margarita_k23
Для того, чтобы претворить свой замысел в жизнь, дизайнеры использовали 2018 монет (символично, не правда ли?).
Не забыли умельцы и о макушке «дерева». Мы давно привыкли, что праздничную елку должна венчать звезда. Ее «роль» исполнила большая золотая монета, вставленная в оправу с лучами. Получилось, надо отметить, весьма недурно.
Представители компании «Pro Aurum» заявляют, что их елка наверняка станет самой дорогой в Европе. Вряд ли найдется кто-то, кто с ними поспорит.
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