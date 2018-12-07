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Разработан первый робот-мужчина для плотских утех 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Super Deluxe/Youtube
Компания Realbotix полностью готова к производству первых роботов для утех с женщинами, сообщает издание Metro. Их особенность в том, что внешне они выглядят почти как настоящие мужчины.
Всего изготовлено несколько моделей. Генри — робот-флагман среди них. Он способен поддержать разговор и даже обладает чувством юмора.
Разработчики заявляют, что владельцы Генри могут настроить его "под себя". Например, немного изменить внешность, а также сделать так, чтобы робот полностью отвечал сексуальным потребностям своей хозяйки. Проще говоря, длина фаллоса Генри также легко настраивается и может достигать 28 сантиметров.
@abyssrealdoll
Помимо Генри у Realbotix есть еще три модели — Мик, Нейт и Майкл.
Приобретение такого робота, правда, обойдется недешево. По информации The Sun, за Генри покупателю придется выложить порядка 10 тысяч долларов.
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