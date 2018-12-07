Разработан первый робот-мужчина для плотских утех

Компания Realbotix полностью готова к производству первых роботов для утех с женщинами, сообщает издание Metro. Их особенность в том, что внешне они выглядят почти как настоящие мужчины.

Всего изготовлено несколько моделей. Генри — робот-флагман среди них. Он способен поддержать разговор и даже обладает чувством юмора.

Разработчики заявляют, что владельцы Генри могут настроить его "под себя". Например, немного изменить внешность, а также сделать так, чтобы робот полностью отвечал сексуальным потребностям своей хозяйки. Проще говоря, длина фаллоса Генри также легко настраивается и может достигать 28 сантиметров.

@abyssrealdoll

Помимо Генри у Realbotix есть еще три модели — Мик, Нейт и Майкл.

Приобретение такого робота, правда, обойдется недешево. По информации The Sun, за Генри покупателю придется выложить порядка 10 тысяч долларов.