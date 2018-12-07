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В Великобритании продают пол-елки специально для кошек 

Рамблер 8 часов назад
Фото: argos.co.uk
Британская компания продает "антикошачьи" искусственные елки — без нижней части кроны. Таким образом предполагается сохранить елочные игрушки, гирлянды и прочие новогодние украшения от неугомонных домашних питомцев.
Новогодняя елка в высоту занимает около двух метров (1,8), а крона у дерева есть только в верхней части. Производители предлагают два варианта "антикошачьих" елок: с зелеными иголками и покрытую искусственным снегом. Создатели шутят, что под таким деревом уместится целая гора подарков. Стоимость оригинального новогоднего украшения в интернет-магазинах составляет 33-37 фунтов стерлингов (2800–3200 рублей).
"На самом деле, эта ель не только "антикошачья". Если у вас дома есть любопытный маленький ребенок, вам она также необходима. Ему будет сложно дотянуться до украшений", — говорят производители.
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