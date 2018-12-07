В Великобритании продают пол-елки специально для кошек

Британская компания продает "антикошачьи" искусственные елки — без нижней части кроны. Таким образом предполагается сохранить елочные игрушки, гирлянды и прочие новогодние украшения от неугомонных домашних питомцев.

Новогодняя елка в высоту занимает около двух метров (1,8), а крона у дерева есть только в верхней части. Производители предлагают два варианта "антикошачьих" елок: с зелеными иголками и покрытую искусственным снегом. Создатели шутят, что под таким деревом уместится целая гора подарков. Стоимость оригинального новогоднего украшения в интернет-магазинах составляет 33-37 фунтов стерлингов (2800–3200 рублей).