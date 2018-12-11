Бриллиантовый самолет вызвал спор в Сети

Блогер Сара Шакил опубликовала фотографию пассажирского самолета Emirates, покрытого сияющими камнями.

Снимок вызвал горячую дискуссию в интернете. Одни пользователи заметили, что подобная роскошь аморальна и бессмысленна. Они с негодованием заявили, что потраченные деньги могли бы принести пользу множеству людей во всем мире.

Другие засомневались в реальности фото, ведь тяжесть драгоценных камней попросту не позволила бы самолету подняться в воздух.

@sarashakeel

Дискуссию завершила сама Сара, выложив еще одну фотографию. Стало очевидно, что что бриллиантовый блеск — не более чем удачный фотошоп.