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Бриллиантовый самолет вызвал спор в Сети 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @sarashakeel
Блогер Сара Шакил опубликовала фотографию пассажирского самолета Emirates, покрытого сияющими камнями.
Снимок вызвал горячую дискуссию в интернете. Одни пользователи заметили, что подобная роскошь аморальна и бессмысленна. Они с негодованием заявили, что потраченные деньги могли бы принести пользу множеству людей во всем мире.
Другие засомневались в реальности фото, ведь тяжесть драгоценных камней попросту не позволила бы самолету подняться в воздух.
@sarashakeel
Дискуссию завершила сама Сара, выложив еще одну фотографию. Стало очевидно, что что бриллиантовый блеск — не более чем удачный фотошоп.
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