Сокровища, которые нашли случайно

Думаете, что клады попадают в руки любителям приключений и кладоискателям? Часто именно так и бывает, но иногда сокровища находят самые обычные люди.

1. Житель США, любитель старинных вещиц Майкл Спаркс как-то заглянул в антикварный магазин и увидел пожелтевший от времени свиток. Оказалось, что это копия Декларации независимости. Майкл купил его за 2,5 доллара, но потом всё-таки отнёс его на экспертизу. Оказалось, что это не копия, а один за 200 оригиналов Декларации. В 2007 году Спаркс продал свиток на аукционе за 470 000 долларов.

2. Имре Хорват, венгр, содержал небольшую ферму и зарабатывал на продаже куриц и яиц. Как-то он убирался в курятнике и под самой крышей нашёл старую скрипку. Она была хорошо спрятана, поэтому отлично сохранилась. Имре отдал скрипку эксперту, а тот определил, что сделан инструмент великим мастером Страдивари. Позже выяснилось, что скрипка принадлежала отцу фермера. Перед уходом на войну он спрятал драгоценность, но в 1943 году погиб, поэтому никто и не знал, что в старом сарае хранится скрипка. Счастливчику удалось выручить за скрипку 120 000 долларов.

Ролик рассказывает о других удивительных и дорогостоящих находках, которые сделали люди случайно.