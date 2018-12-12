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Сокровища, которые нашли случайно 

Рамблер 4 часа назад
Думаете, что клады попадают в руки любителям приключений и кладоискателям? Часто именно так и бывает, но иногда сокровища находят самые обычные люди.
1. Житель США, любитель старинных вещиц Майкл Спаркс как-то заглянул в антикварный магазин и увидел пожелтевший от времени свиток. Оказалось, что это копия Декларации независимости. Майкл купил его за 2,5 доллара, но потом всё-таки отнёс его на экспертизу. Оказалось, что это не копия, а один за 200 оригиналов Декларации. В 2007 году Спаркс продал свиток на аукционе за 470 000 долларов.
2. Имре Хорват, венгр, содержал небольшую ферму и зарабатывал на продаже куриц и яиц. Как-то он убирался в курятнике и под самой крышей нашёл старую скрипку. Она была хорошо спрятана, поэтому отлично сохранилась. Имре отдал скрипку эксперту, а тот определил, что сделан инструмент великим мастером Страдивари. Позже выяснилось, что скрипка принадлежала отцу фермера. Перед уходом на войну он спрятал драгоценность, но в 1943 году погиб, поэтому никто и не знал, что в старом сарае хранится скрипка. Счастливчику удалось выручить за скрипку 120 000 долларов.
Ролик рассказывает о других удивительных и дорогостоящих находках, которые сделали люди случайно.
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