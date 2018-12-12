Британец узнал, что хранил щетки в горшке, изготовленном древней цивилизацией

Работник аукционного дома Hansons Auctioneers Карл Мартин был очень удивлен, когда узнал, что глиняный горшок, который он полгода использовал для зубных щеток, изготовлен около 4 000 лет назад исчезнувшей Харрапской цивилизацией.

"Я купил его на распродаже в деревне Уиллингтон в Дербишире всего за четыре фунта", — рассказывает британец.

Карл предполагал, что эта вещь может быть очень старой, но не подумал, что настолько. Он признает, что поступил глупо, когда стал использовать горшок для хранения зубных щеток прежде, чем разузнал его историю.

"Но я специализируюсь на британской истории, а не на всемирной. Вероятно, поэтому так подошел к этому вопросу".

Однажды во время работы в аукционном доме Мартин обратил внимание на подобный глиняный горшок с точно таким же животным орнаментом, как у его подставки под зубные щетки.

Карл сразу же решил показать свое приобретение экспертам, которые узнали в нем посуду, изготовленную в Западной Индии в бронзовом веке, примерно в 1900 году до нашей эры. Судя по орнаменту, предмет был создан представителями исчезнувшей Харрапской (Индской) цивилизации, которая вместе с египетской и месопотамской входит в тройку основных древневосточных культур.

Британец продал горшок на аукционе, но несмотря на то, что вещь действительно древняя, разбогатеть на ней не удалось. Находку оценили всего в 80 фунтов (около 7 000 рублей).