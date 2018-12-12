Какие вещи на Руси делали из внутренностей животных

В народе говорят: «Хозяин лычком подвяжет, и то впрок». Действительно, практичные русские способны найти применение тому, что, казалось бы, по определению годится только на выброс, например, внутренностям животных и рыб.

Стекло

Оконное стекло стало доступно крестьянам лишь в начале XIX века, а до этого момента окна «стеклили» специально обработанными внутренностями. Как пишет этнограф и музеевед Евгения Бломквист, на деревянную рамку натягивали бычий или рыбий пузырь, реже — брюшину. Такое «стекло» было не только доступным, но и препятствовало выходу тепла из избы, хотя и пропускало намного меньше солнечного света. Понятно, что увидеть происходящее на улице через окно с бычьим пузырём было невозможно.

Тетива

Из чего только ни делали тетиву для лука наши предки. Чаще из конопляной пеньки или из сыромятной кожи быков или лосей. А для сухой и тёплой погоды годилась тетива из кишок крупных копытных животных. Кишечная струна была прочной и доступной, но сильно вытягивалась при намокании. При изготовлении лука находили применение и сухожилиям. Оленьими, бычьими или лосиными усиливали плечи лука, выгибая их в обратную сторону после снятия тетивы.

Игрушки и музыкальные инструменты

У каждого уважающего себя скомороха непременно должна была быть погремушка из бычьего пузыря. А чтобы она звучала громче да задорнее, в неё насыпали сушёный горох, благо недостатка в нём не испытывали. Использовался бычий пузырь и для изготовления скоморошьей волынки. Исследователь фольклора скоморохов, историк и филолог Зоя Власова ссылается на былину XVI века и пишет, что «большой, хороший бычий пузырь стоил „ох как дорого“ (до 7 рублей)». То, что не пошло в пищу, пригождалось в крестьянских семьях для изготовления детских игрушек. Из бычьего пузыря или птичьих клювов мастерили погремушки для самых маленьких. А ещё бычий пузырь достаточно эластичен, и если его аккуратно надуть, а затем набить соломой, получался отличный мяч для детей постарше.

Подошва

Русские крестьяне ходили в лаптях вплоть до 30-х годов прошлого века. Каждый мог между делом смастерить себе новую пару, которой хватало максимум на неделю. Пришедшие в негодность лапти можно было выбросить или подковырить, то есть подшить. Укрепляли подошву чаще конопляной веревкой, реже — сыромятной кожей или бычьим пузырём. Кожаная подошва ценилась больше, чем сам лапоть, недаром в народе про такую обувку говорили: «Лапоть подковырки не стоит».

Парик

Московские актёры позапрошлого столетия имитировали лысину при помощи бычьего пузыря. О таком эпизоде рассказывает известный бытописатель Москвы Владимир Гиляровский. В 1879 году некий антрепренер Далматов, славившийся привлекательной внешностью и густой шевелюрой, предстал перед публикой во время бенефиса «Записки сумасшедшего» с «совершенно голым черепом». Оказалось, что «лысый парик» для него сделал мальчик — ученик парикмахера Шишкова. Хотя во время «напяливания на выхоленную прическу» мокрого бычьего пузыря актер вопил и отмахивался, после завершения работы он «сиял от удовольствия». Слишком уж эффектным получался новый образ.

Нитки

Известно, что предки индигирщиков, которые сегодня живут в низовьях Колымы и занимаются охотой и рыболовством, использовали для пошива одежды оленьи шкуры. А сухожилия оленя становились крепкими и надёжными нитками для шитья одежды и обуви.

Деликатесы

Стереотип о том, что русские не употребляли внутренности животных и рыб в пищу, легко опровергают этнографические наблюдения за жизнью русских в Заполярье. И сегодня сухожилия и костный жир из берцовых оленьих костей сторожилы севера считают деликатесами, а мучильки гуся (очищенные желудки) приобретают особенную ценность после того, как слегка протухнут.

Гадания

Традицию употреблять в пищу свиную требуху русские соблюдали на Анисьин день. В разгар Святок, 12 января, на Анисью-Желудочницу не только готовили внутренности свиньи, фаршируя кендюхи (желудки) грудинкой и луком, но и гадали. Прежде чем есть селезёнку, её внимательно осматривали. Если внутренность оказывалась гладкой и ровной, то готовились к суровой зиме. Изучали и желудок. Когда в нём ничего не находили, были уверены, что сильные холода будут затяжными.

Заговор

В арсенале ворожей и знахарей внутренности занимали не менее почетное место, чем травы. Об одном из рецептов на удачную охоту рассказывает Михаил Забелин в своей книге «Русский быт». Сделать рекомендовалось следующее: левый глаз орла смешать с кровью и желчью коровы, «иссушить да завязать в синий чистый платок». Такая приманка удачи, привязанная к сетям, ловушкам или капканам, гарантировала богатый улов. Для победы в суде чародеи-кудесники рекомендовали следующее: убить змею (непременно саблей или ножом), вырвать у неё язык, завернуть в зеленую или черную тафту и положить в левый сапог. До слушания ни с кем о произошедшем говорить было нельзя. А для приготовления любовных зелий особенным спросом пользовались сердечки всяческих птиц. Считалось, что пробудить женскую любовь к мужу способно питье настоя на основе воробьиного сердца, а чтобы разоблачить гулящего супруга, достаточно было приложить к его левому боку суконный платок с завернутым в него сердцем совы.

Лекарство

Многие мази и отвары на основе внутренностей животных, которые широко применялись на Руси, использует народная медицина и сегодня. Например, бобровая струя — высушенная предстательная железа. Настойкой из неё ратники Невского заживляли раны, Пётр Первый избавлялся от похмелья, а Пушкин лечил больные суставы в Пятигорске. А ещё бобровую струю называют «русской виагрой», хотя считается, что помогает она и при тяжелейшей пневмонии, туберкулезе, гепатите, лейкемии и ещё сотне заболеваний.