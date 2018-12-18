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Мужчина заказал обед и нашел в нем жемчужину 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @fswired
Американец по имени Рик Энтош обнаружил жемчужину в ресторане, в котором сделал заказ, сообщает CBS News.
Официант принес ему устрицы. Энтош принялся жевать лакомство, но быстро наткнулся зубами на нечто очень твердое.
"Я подумал, что отколол кусочек зуба или что у меня вылетела пломба"
— рассказал Рик.
Оказалось, что это была жемчужина. Подлинность находки подтвердил и один из шеф-поваров заведения. Он сказал, что за 28 лет работы видит такое во второй раз. Жемчужина неидеальной формы и с маленьким черным вкраплением могла бы принести владельцу целое состояние, но Энтош отказался продавать свою находку. Он планирует хранить ее как талисман в том случае, если кот Рика не сможет случайно найти эту жемчужину.
Тогда он, вероятно, закатит ее куда-нибудь,
— предположил Энтош.
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