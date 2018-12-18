Мужчина заказал обед и нашел в нем жемчужину

Американец по имени Рик Энтош обнаружил жемчужину в ресторане, в котором сделал заказ, сообщает CBS News.

Официант принес ему устрицы. Энтош принялся жевать лакомство, но быстро наткнулся зубами на нечто очень твердое.

"Я подумал, что отколол кусочек зуба или что у меня вылетела пломба"

— рассказал Рик.

Оказалось, что это была жемчужина. Подлинность находки подтвердил и один из шеф-поваров заведения. Он сказал, что за 28 лет работы видит такое во второй раз. Жемчужина неидеальной формы и с маленьким черным вкраплением могла бы принести владельцу целое состояние, но Энтош отказался продавать свою находку. Он планирует хранить ее как талисман в том случае, если кот Рика не сможет случайно найти эту жемчужину.

Тогда он, вероятно, закатит ее куда-нибудь,

— предположил Энтош.