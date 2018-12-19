Парикмахер делает «волосатые» картины

Парикмахер Аллен Чен тратит долгие часы на создание картин из волос своих клиентов. В итоге получаются потрясающие изображения. Творчество Аллена стало популярно в Сети. Таким образом парикмахерскую XB Hair Professional стали замечать не только пользователи, но также местные СМИ и организаторы тематических выставок.

Еще в 2017 году Чен попал в СМИ благодаря своим стрижкам. Молодой человек делал портреты известных личностей и выбривал различные рисунки на головах своих клиентов. Причем у него это получается также хорошо, как и картины из волос. Одной из его самых известных работ стал портрет Дональда Трампа

Сейчас парень вооружился специальной доской и волосами, чтобы покорить Сеть снова. С осени этого года он сделал портрет Эдди Брока с симбиотом из фильма "Веном", сцену из "Титаника" с Джеком и Роуз на носу корабля и кадр из китайского фильма "Король обезьян".

Самой популярной картиной в социальной сети Weibo стало изображение героев из игры Romance of Three Kingdoms и романа "Троецарствие". На создание шедевра ушло порядка шести часов.