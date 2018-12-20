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Как в Таиланде сходят с ума по куклам-талисманам 

BigPikcha.ru 8 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
В Таиланде повальное и жутковатое увлечение — взрослые люди «усыновляют» кукол, веря, что в них вселяются духи (например, убитых в абортах детей). Тайцы поклоняются своим любимым куклам, носят их всюду с собой и уверены, что они приносят удачу. Откуда же такая популярность?
Представьте, что вы сидите в кафе, а за соседним столиком взрослая женщина кормит с ложечки куклу. Это и есть случай «кукольной лихорадки», ведь тайцы теперь обожают кукол-талисманы.
Таиланд захватили куклы Look Thep (Лук Тхеп, дословно «ребенок-божество», они же Child Angels). По всей стране открываются магазины, продающие одежду и ювелирные украшения для Лук Тхеп, салоны красоты для Лук Тхеп. О куклах заботятся, кормят их, одевают, а японский ресторан в пригороде Бангкока запустил специальное меню для Лук Тхеп — всего за 499 батов (примерно 900 рублей).
Эти куклы появились в Таиланде в 2013 году, и их популярность растет до сих пор. Однажды женщина по имени Мананья Бунми, расстроенная плохим поведением своего 17-летнего сына, сделала куклу и с помощью амулетов заговорила ее, дав кукле часть души ребенка. Сразу вспоминается кукла Чаки и подобные истории из фильмов ужасов. Но в этом случае кукла помогла матери справиться с непослушным подростком.
После трепетной заботы о кукле и религиозных ритуалов (женщина брала куклу в храм, чтобы вместе молиться о лучшем поведении сына) юноша остепенился, бросил плохую компанию, нашел подработку и начал встречаться с девушкой. За помощь Мананья Бунми надела кукле по имени Петч золотые кольца на каждый палец. А после взяла себе псевдоним Мама Нинг и начала массовое производство кукол с душой, назвав их Лук Тхеп, «Дитя ангела».
Популярность одушевленных кукол можно объяснить особенностями культуры: несмотря на распространение буддизма, многие тайцы верят в духов и призраков, которые обитают в любом предмете. Почему бы привидению не поселиться в симпатичной кукле, так похожей на живого малыша?
BigPikcha.ru
Прообразом Лук Тхеп стали традиционные амулеты-эмбрионы kuman thong (куман тхонг), в которых живет душа ребенка и которые делались из умерших недоношенных детей. Для производства Лук Тхеп не требуется беспокоить душу мертвого плода: Мама Нинг устраивает специальную церемонию, на которую призывает богиню. Чтобы оживить Лук Тхеп, богиня создает новую душу ребенка. То есть куман тхонги — это от черной магии, а Лук Тхеп — от белой.
Тайцы верят: чем старательней задобришь куклу, тем больше удачи она тебе принесет. Владельцы относятся к куклам как к собственным детям — расчесывают им волосы, купают, одевают, рассказывают им сказки и укладывают спать. Кукол берут с собой в храмы, над ними проводят обряды благословения, вместе с ними молятся.
Мама Нинг объясняет ажиотаж вокруг «Детей ангелов» тем, что ее соотечественникам необходимо во что-то верить на фоне затянувшегося экономического кризиса в стране. Женщина уверяет, что кукла помогла и выиграть в лотерею, подсказав цифры во сне.
Масштабы поклонения порой выходят за грани разумного. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча даже выступил с речью, в которой призвал тайцев не сходить с ума по Лук Тхеп и отличать суеверия от реальности.
Не обошли кукол и криминальные скандалы. В аэропорту Чиангмая в кукле-«девочке» Лук Тхеп злоумышленники пытались вывезти из Таиланда 200 таблеток метамфетамина. Теперь пограничники досматривают кукол с особой тщательностью, что не может не возмущать владельцев.
Буддистские храмы были проверены на ритуалы с куклами, однако затем обряды были разрешены, если монахи не получают с них прибыль.
Можно с иронией относиться к помешательству тайцев на жутковатых куклах. Но одна пара, «усыновившая» каучукового младенца, за год выиграла в лотерею 17 раз! А карьера диджея Букко Тханнатчхайяпана стремительно пошла вверх после покупки «мальчика» Лук Тхеп. Едва он подарил кукле золотую цепочку, как получил роль в большом кино.
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