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Найдено письмо Санта Клаусу, написанное 120 лет назад 

Anews 53 минуты назад
Фото: Anews
​Письмо обнаружили работники благотворительной лавки в одной из пожертвованных книг.
Больше века назад пятилетняя Марджори из города Истборн на юге Англии просила Санту подарить ей на Рождество игрушечных цыплят и уток, новые чулки, ленту для волос и мячик для ее кошки Киттикинс.
Скорее всего кто-то из взрослых помогал девочке. Хоть письмо и выведено детской рукой, оно написано правильно, и в нем нет ошибок. Внизу даже проставлена дата — 2-ое декабря 1898 года.
Сотрудница лавки Лили Бирчелл планирует отыскать родственников юной Марджори, чтобы передать им письмо, которое ее отец нашел между страниц старой книги.
Anews
Она призналась:
«Это так невинно и волшебно, как раз таким и должно быть Рождество — маленькие подарки и вера в чудеса!»
К сожалению, найти потомков семьи Марджори оказалось непросто. Часть города, где жила девочка, подверглась бомбардировке во время Второй Мировой войны и была полностью перестроена.
До тех пор пока письмо не нашло своих законных хозяев, оно выставляется в окне магазина игрушек в Кентербери, напоминая прохожим, что маленькие чудеса действительно случаются.
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