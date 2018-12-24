Найдено письмо Санта Клаусу, написанное 120 лет назад

​Письмо обнаружили работники благотворительной лавки в одной из пожертвованных книг.

Больше века назад пятилетняя Марджори из города Истборн на юге Англии просила Санту подарить ей на Рождество игрушечных цыплят и уток, новые чулки, ленту для волос и мячик для ее кошки Киттикинс.

Скорее всего кто-то из взрослых помогал девочке. Хоть письмо и выведено детской рукой, оно написано правильно, и в нем нет ошибок. Внизу даже проставлена дата — 2-ое декабря 1898 года.

Сотрудница лавки Лили Бирчелл планирует отыскать родственников юной Марджори, чтобы передать им письмо, которое ее отец нашел между страниц старой книги.

Anews

Она призналась:

«Это так невинно и волшебно, как раз таким и должно быть Рождество — маленькие подарки и вера в чудеса!»

К сожалению, найти потомков семьи Марджори оказалось непросто. Часть города, где жила девочка, подверглась бомбардировке во время Второй Мировой войны и была полностью перестроена.

До тех пор пока письмо не нашло своих законных хозяев, оно выставляется в окне магазина игрушек в Кентербери, напоминая прохожим, что маленькие чудеса действительно случаются.