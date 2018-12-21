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Почему хот-дог так назвали 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
На самом деле хот-дог родом не из Америки, как многие думают, а из Германии, а точнее Франкфурта. Немецкие колбаски и сосиски славятся на весь мир.
Как гласит легенда, тонкие колбаски, ставшие прообразом современных сосисок, придумал один франкфуртский мясник и назвал их dachshund за сходство с таксой, которая в целом довольно похожа на сосиску, если не принимать во внимание лапки.
Много позже, в XIX веке немецкий эмигрант в Америке стал продавать подобные сосиски, положив их между ломтиками хлеба. Сделано это было не просто так, а чтобы люди не обжигались и не пачкали руки жиром, стекающим с аппетитных и очень горячих сосисок. О бумажных салфетках мир тогда не знал.
А уже в начале XX века художник по имени Дарган нарисовал завоевавшую любовь американцев сосиску в хлебе и в подписи использовал слово "хот-дог", или "горячая собака", по всей вероятности, просто забыв точный перевод слова dachshund. Хотя суть он ухватил.
Но существует и другая версия. Так, считается, что такое название придумали студенты. Они любили покупать сосиски в булочках в уличных закусочных, возле которых постоянно крутились собаки, привлеченные запахом горячего мяса.
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