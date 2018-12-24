Как москвичи поздравляли с Рождеством в прошлом веке

Сегодня в рубрике «История вещей» один из главных праздничных символов и атрибутов — открытки. Рассматривать будем рождественские почтовые карточки вековой давности из коллекции Музея Москвы.

Сто лет назад открытки были важнейшим видом обмена информацией. Их издавали в огромном количестве с самыми разными сюжетами. Изначально их называли карточками для корреспонденции, почтовыми карточками или открытыми письмами (отсюда и «открытка»). Это был формуляр, на котором с одной стороны писался адрес получателя, а с другой — текст отправителя.

В России открытые письма появились в 1872 году, а иллюстрированные почтовые карточки — в 1895-м, когда была отменена монополия государства на их производство. С 1904 года и в Российской империи, и во всем мире стали производить уже привычные нам открытки с красивыми картинками. Разумеется, самым частым поводом для отправки было поздравление с праздником, главным образом с Рождеством.

Россия, 1900-е годы. Бумага, печать типографская. Из коллекции Музея Москвы

На самых старых рождественских открытках все персонажи рисованные. С появлением фотографии начали печатать изображения с постановочными сценками с участием детей. Такие, как вот эта открытка из коллекции Музея Москвы. На обороте сохранилось поздравление, написанное в конце 1912 года учеником своей учительнице: «Многоуважаемая учительница С. Т. (Софья Тимофеевна). Поздравляю вас с высокоторжественным праздником Рождества Христова и желаю хорошо встретить и провести».

Вплоть до революции Рождество в России отмечали 25 декабря, по юлианскому календарю. Оно плавно перетекало в празднование Нового года, поэтому открытки с подписью «С Рождеством Христовым!» рассылали по адресам и на Новый год.

На открытках были как библейские сюжеты, так и моменты жизни обычных людей: картины деревенского быта, наряженные ели, свечи, тройки лошадей. Особенно часто рисовали детей в виде ангелов, изображали детские зимние забавы. Популярны были зимние пейзажи, праздничные сценки, сцены подготовки к празднику.

К 1917 году иллюстрированные почтовые карточки обрели такую популярность, что даже не хватало производственных мощностей, чтобы полностью обеспечить спрос. Поэтому часть открыток, имевших хождение в России, до начала Первой мировой войны печаталась за рубежом — в Германии и Швеции.

Россия, 1900-е годы. Художник Е. Бем. Бумага, печать. Из коллекции Музея Москвы